В Кремле оценили опыт многодневного голосования 

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Многодневное голосование по поправкам к Конституции на фоне пандемии коронавируса оправдано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Когда очень важна задача не просто минимизировать, а практически исключить угрозу для здоровья людей, это весьма оправданное было решение», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, этом позволяет избегать излишнего скопления людей на избирательных участках.

Как подчеркнул Песков, «по опыту минувших дней, когда это голосование проходит, можно, конечно, сказать, что это весьма эффективно».

Он отметил, что возможность переноса такого опыта на выборы в будущем пока не рассматривалась, точку зрения по этому вопросу должен сформулировать в первую очередь Центризбирком