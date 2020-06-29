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Посол России рассказал о преимуществах работы в КНДР 

ТАСС 1 час назад
Посол России рассказал о преимуществах работы в КНДР
Фото: РИА Новости
Преимущества работы в КНДР заключаются в красоте местной природы и благожелательности северокорейцев. Об этом рассказал в понедельник посол РФ в КНДР Александр Мацегора в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
"Это очень добрые, искренние, трудолюбивые люди, они преодолевают сложности, которых у них немало. Они очень оптимистичны. Это люди, которые не гнутся под ударами, которые готовы делать свое дело в любых условиях, они мне очень симпатичны, — сказал Мацегора. — Страна необыкновенно привлекательна с точки зрения ее замечательной природы, здесь много мест, куда можно поехать, великолепные горы, великолепное море".
Дипломат обратил внимание на то, что в КНДР нет многих привычных благ цивилизации и уклад жизни там сильно отличается от европейского.
"Здесь они живут по-своему, и если тебе удастся понять, полюбить эту страну, испытать интерес к ней, тогда ты сможешь прожить здесь и больше, чем полжизни, — резюмировал дипломат. — Я об этом говорю нашим молодым дипломатам и желаю, чтобы они нашли здесь свой интерес и свою судьбу, как это сделал я".
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Комментарии
Политика , Александр Мацегора , Михаил Гусман , ИТАР-ТАСС , КНДР
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