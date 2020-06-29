Посол России рассказал о преимуществах работы в КНДР 

"Это очень добрые, искренние, трудолюбивые люди, они преодолевают сложности, которых у них немало. Они очень оптимистичны. Это люди, которые не гнутся под ударами, которые готовы делать свое дело в любых условиях, они мне очень симпатичны, — сказал Мацегора. — Страна необыкновенно привлекательна с точки зрения ее замечательной природы, здесь много мест, куда можно поехать, великолепные горы, великолепное море".

Дипломат обратил внимание на то, что в КНДР нет многих привычных благ цивилизации и уклад жизни там сильно отличается от европейского.