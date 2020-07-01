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В ЯНАО создают рекорд на голосовании по Конституции 

Ura.Ru и ещё 1 1 час назад
В ЯНАО создают рекорд на голосовании по Конституции
Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
Явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в ЯНАО в последний день голосования может достичь 70%. Но даже если этот рубеж не будет взят, Ямал все равно окажется абсолютным победителем по явке среди регионов УрФО.
По данным окружного избиркома, на 30 июня в регионе уже проголосовало более 65% избирателей. «Лидерами по количеству проголосовавших стали Красноселькупский, Ямальский и Тазовский район — больше 80% от общего числа избирателей», — сообщает ОИК.
Для сравнения: в соседнем ХМАО явка составила порядка 45%, в Тюменской области — около 50%. В Курганской области проголосовали 47%, в Челябинской — 42%. В аутсайдерах оказалась Свердловская область, которая накануне не показала и 30% явки.
В ЯНАО самая низкая активность пока наблюдается в Новом Уренгое, Губкинском и Салехарде. В этих городах по состоянию на 30 июня проголосовали не более 60%.
Между тем, даже в последний день избирком рассчитывает вывести явку на новый уровень: ямальцы, начиная с 25 июня, продемонстрировали повышенный интерес к голосованию на дому. Треть из проголосовавших предпочли не приходить на участки; подобным образом выразить свое отношение к поправкам можно будет до 17.00 1 июля.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит со всеми мерами предосторожности. Голосующим выдается комплект средств индивидуальной защиты, на участках соблюдается социальная дистанция.
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Комментарии
Политика , Общество , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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