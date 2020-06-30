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Памфилова считает фейки о голосовании спланированной акцией 

RT на русском и ещё 24 48 минут назад
Памфилова отреагировала на фейки о голосовании
Фото: АГН «Москва» © Сергей Ведяшкин
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что появляющиеся фейки в связи с голосованием по поправкам к Конституции являются частью спланированной и хорошо подготовленной акции.
«Я знаю, что это абсолютно спланированная, хорошо подготовленная акция… каждый день у нас провокации какого-то рода. Ну, на войне как на войне, это их право, это делает нашей задачей бить аргументами и фактами и разоблачать», — сказала она в эфире Первого канала.
По словам Памфиловой, речь идёт о тех, кто осознано публикует ложную информацию.
«Раньше мы плелись в этой повестке, которую они задавали, и нам приходилось оправдываться. Сейчас мы научились перехватывать и формировать свой информационный поток и бить по рукам, но проблема есть», — добавила глава ЦИК.
Ранее член ЦИК Евгений Шевченко отметил большое количество ложных новостей в связи с голосованием по поправкам к Конституции.
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Комментарии
Политика , Конституция РФ , Поправки в Конституцию , Элла Памфилова , Евгений Шевченко , Центризбирком России , Первый канал
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