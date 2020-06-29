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Захарова напомнила россиянам про « аттракцион фантастической жадности» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Захарова предостерегла россиян
Фото: twitter.com/mfa_russia
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила попытки некоторых граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции несколько раз с «аттракционом фантастической жадности». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook в понедельник, 29 июня.
— Помните же: за «мировой аттракцион фантастической жадности» положено вознаграждение. В фильме «Большая перемена» речь шла о двух червонцах. С учетом инфляции итог может быть чуть более прозаическим, — написала она.
Ранее СМИ сообщили, что жительница Израиля, которая является гражданином РФ, трижды проголосовала по поправкам к Конституции: в электронном виде, в посольстве РФ и Тель-Авиве, а также в консульстве в Хайфе.

Голосование по поправкам к Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции было изначально назначено на 22 апреля. В главный закон страны было предложено внести изменения относительно введения новых требований, выдвигаемых к президенту, членам правительства и государственным чиновникам разного уровня.
Кроме того, закрепляются социальные гарантии, меняется круг полномочий парламента. Еще одна поправка позволит действующему президенту участвовать в новых выборах на главный руководящий пост страны.
Позднее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому голосование по коррективам в основной закон страны переносится на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
1 июня глава государства заявил о том, что датой голосования по поправкам к основному закону страны назначено 1 июля. При этом все участники процесса будут обеспечены защитными масками и перчатками, им также выдадут одноразовые ручки. Для минимизации риска распространения COVID-19 примут ряд мер для безопасности граждан. Проголосовать можно с 25 июня по 1 июля.
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Комментарии
Политика , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , Израиль
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