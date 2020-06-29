Эксперт оценил намерение Трампа вернуть Россию в G7 

Ранее Трамп написал в Twitter, что Россия обставила Обаму и его вице-президента Джо Байдена , который теперь баллотируется в президенты США от демократической партии, поэтому Обама захотел "удалить" ее из G8.

"Идет избирательная кампания, он занимается тем, что пытается всеми силами — теряя, кстати говоря, очки явно, у него сейчас тяжелый момент — каким-нибудь образом поддеть и вывести в смешном и нелепом виде своего соперника. Сейчас получилось так, что Россия попалась под этот прием", — заявил эксперт.

Москва попала в поле зрения в связи с раскручиваемой демократами кампанией вокруг подозрений, что якобы российские спецслужбы платили талибам за убийство американских военных в Афганистане, а Трамп об этом знал и бездействовал.

Лукьянов отметил, что Трамп — замечательный политический сатирик, и воспринимать его твиты всерьез, а тем более начинать рассуждать, может ли Россия вернуться в "восьмерку" — это "дурной тон".

Что касается озвученного ранее приглашения Трампа в адрес РФ и нескольких других стран принять участие в осеннем саммите вместе с странами G7, то этот шаг также обусловлен предвыборной гонкой, считает эксперт.