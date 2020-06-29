Сотрудники иркутских зоопарков обратились к Путину 

Сотрудники иркутских зоопарков не знают, на что будут кормить животных зимой и обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить им работать. Судя по видеоролику, опубликованному в сообществе «Иркутский Зоосад» в соцсети «ВКонтакте», зоопарки остаются закрытыми уже три месяца. Все это время питомцев удается кормить только с помощью пожертвований неравнодушных людей и частных организаций.

Сотрудник Сибирского зоопарка Полина Чердынцева сообщила, что в основном зоопарки посещают с апреля по сентябрь и добавила, что в соседних регионах зоопарки уже работают. Если в Иркутске их не откроют, то животным грозит голод.

«Мы надеемся, что вы обратите внимание на нашу проблему и с вашей помощью иркутские зоопарке заработают в самое ближайшее время», — говорит в обращении глава Иркутского зоосада Иван Сизых.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. На 29 июня общее число носителей коронавируса составляет уже 7315 человек, причём 232 добавились только за последние сутки.