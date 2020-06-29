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Сотрудники иркутских зоопарков обратились к Путину 

ИА Regnum 1 час назад
Сотрудники иркутских зоопарков обратились к Путину
Фото: РИА Новости
Сотрудники иркутских зоопарков не знают, на что будут кормить животных зимой и обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить им работать. Судя по видеоролику, опубликованному в сообществе «Иркутский Зоосад» в соцсети «ВКонтакте», зоопарки остаются закрытыми уже три месяца. Все это время питомцев удается кормить только с помощью пожертвований неравнодушных людей и частных организаций.
Сотрудник Сибирского зоопарка Полина Чердынцева сообщила, что в основном зоопарки посещают с апреля по сентябрь и добавила, что в соседних регионах зоопарки уже работают. Если в Иркутске их не откроют, то животным грозит голод.
«Мы надеемся, что вы обратите внимание на нашу проблему и с вашей помощью иркутские зоопарке заработают в самое ближайшее время», — говорит в обращении глава Иркутского зоосада Иван Сизых.
Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. На 29 июня общее число носителей коронавируса составляет уже 7315 человек, причём 232 добавились только за последние сутки.
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Комментарии 1
Политика , Иван Сизых , Владимир Путин
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