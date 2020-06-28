Поклонская прокомментировала нападение на Собчак

Политик считает недопустимым применение силы против журналистов

«Однозначно я хочу сказать, что никаких нападений, никаких сопротивлений журналистам не должно быть. Потому что, во-первых, Ксения Анатольевна — девушка, приехала, ясное дело, без автоматов, там, с целью сделать интервью. По-настоящему верующий человек, даже не важно, православный христианин, мусульманин, он не будет поднимать руку на тех людей, которые пришли к нему. Нельзя впадать в агрессию», — заявила парламентарий.

По словам Поклонской, духовные лица могут отказаться давать интервью, если у них желания разговаривать с журналистами, однако пускать в ход кулаки недопустимо. Депутат напомнила, что «вера — это добро», и жестокое избиение не вписывается в правила по-настоящему верующих людей. Напомним, что Ксении Собчак досталось за то, что она хотела задать несколько вопросов уральскому схиигумену старцу Сергию, однако тот не пошел на диалог.