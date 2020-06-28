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Наталья Поклонская поддержала избитую православными Ксению Собчак 

Экспресс газета 6 часов назад
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак
Фото: РИА Новости
Политик считает недопустимым применение силы против журналистов
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская поддержала 38-летнюю ведущую Первого канала Ксению Собчак, которую избили православные активисты в Среднеуральском монастыре. По мнению народной избранницы, те, кто действительно верят в Бога, никогда не будут прибегать к побоям.
«Однозначно я хочу сказать, что никаких нападений, никаких сопротивлений журналистам не должно быть. Потому что, во-первых, Ксения Анатольевна — девушка, приехала, ясное дело, без автоматов, там, с целью сделать интервью. По-настоящему верующий человек, даже не важно, православный христианин, мусульманин, он не будет поднимать руку на тех людей, которые пришли к нему. Нельзя впадать в агрессию», — заявила парламентарий.
По словам Поклонской, духовные лица могут отказаться давать интервью, если у них желания разговаривать с журналистами, однако пускать в ход кулаки недопустимо. Депутат напомнила, что «вера — это добро», и жестокое избиение не вписывается в правила по-настоящему верующих людей. Напомним, что Ксении Собчак досталось за то, что она хотела задать несколько вопросов уральскому схиигумену старцу Сергию, однако тот не пошел на диалог.
«Нужно держать свои эмоции в руках», — посоветовала православным Поклонская, которую цитирует «Комсомольская правда».
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Комментарии 7
Политика , Ксения Собчак , Наталья Поклонская , Госдума , Комсомольская правда
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