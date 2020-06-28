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Путин не считает, что коронавирус специально «вбросили» 

Газета.Ru 38 минут назад
Путин оценил возможность «вброса» коронавируса
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил, что нет оснований полагать, что коронавирус был создан искусственным путем.
«Говорить о том, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, нет никаких для этого оснований», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Глава государства добавил, что если кто-то будет придерживаться такой версии, то «ничего хорошего из этого не получится».
Также Путин отметил, что на данный момент необходимо противодействовать тому, что произошло, «а не рассусоливать, откуда это взялось».
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.
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Политика , Владимир Путин , ВОЗ
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