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Путин рассказал о своём посещении больницы в Коммунарке 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Путин рассказал о посещении больницы в Коммунарке
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин признал, что подвергал себя риску, когда 24 марта поехал в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом. В то же время он выразил уверенность, что этот риск был оправдан.
Я хотел посмотреть, убедиться своими глазами, как там всё устроено. Одно дело знать по докладам, а другое дело прийти, самому посмотреть, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Путин.
Президент также отметил, что таким образом он поступал всегда и везде, «где бы что ни происходило». Он сообщил, что перед поездкой в Коммунарку проконсультировался со специалистами, «выяснил максимально безопасный способ посещения красной зоны» и экипировался соответствующим образом. При этом он признал, что экипировка не помешала подхватить инфекцию главному врачу больницы.
Я считал, что этот риск оправдан. Не оправдан риск, когда он не вызывается необходимостью, — подчеркнул Путин.
Как писал NEWS.ru, главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что заболевание COVID-19 протекало у него в «средней форме», с лихорадкой, с определённым объёмом поражения лёгких на КТ. Проценко уточнил, что лечился «неамбулаторно», с применением той же терапии, которую используют для больных коронавирусом в его больнице.
В настоящее время среди российских регионов лидирует по числу заражённых COVID-19 Москва. За прошедшие сутки в столице коронавирус официально подтвердили у 717 человек. Всего за время пандемии COVID-19 заразились более 220 тысяч жителей Москвы. На втором месте по числу заражённых коронавирусом находится Московская область (56 934), на третьем — Санкт-Петербург (23 735). Менее всего больных COVID-19 выявлено в НАО (102), на Чукотке (138) и в Севастополе (228).
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Политика , Владимир Путин
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