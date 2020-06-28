«И без них проживем»: Крым отказался просить воду у Киева 

Хотя у президента Украины Владимира Зеленского есть возможность принять решение о возобновлении подачи воды в Крым, жители полуострова не будут просить его об этом. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает телеканал «Россия 24».

«Кроме Зеленского никто на Украине такого решения принять не может, все остальное — это разговоры ни о чем… Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся», — подчеркнул руководитель региона.

По словам Аксенова, Крым проживет и без украинской помощи. Он отметил, что для обеспечения водой столицы полуострова, Симферополя , уже построены две нитки водопроводов и начата подача воды из артезианских скважин Бахчисарайского района Крыма.

Перебрасывать по этому водопроводу будут до 55-57 тыс. кубометров воды в сутки, при этом потребление составляет около 160 тыс. кубометров в сутки. Нагрузка на обмелевшие водохранилища Крыма должна снизиться. Аксенов добавил, что пока что в Симферополе не вводилась режимная подача воды.

19 июня Сергей Аксенов сообщал, что полуостров сумеет справиться без поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с территории Украины. Как рассказал политик, в украинский период в Крым ежегодно по каналу подавалось свыше млрд кубометров воды. При этом из них около 150 млн кубометров поступало на бытовые нужды, а 700 млн кубометров уходило на полив. По словам главы республики, на полив в Крым сейчас подается только 20 млн кубометров воды.

«Водный баланс в регионе изменился, однако для бытовых нужд мы понимаем, что мы выкрутимся и своими силами, без посторонней помощи, без украинской воды выйдем спокойно из положения», — сказал Аксенов.

Он убежден, что полуостров данным вопросом никто «на колени не поставит». «Мы приспосабливаемся, переходим на засухоустойчивые сельхозкультуры», — добавил Аксенов.

Экс-прокурор Крыма призвала принять меры по возобновлению подачи воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Раньше таким способом на полуостров поступало до 85% пресной воды.

«Призываю решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека, и принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования канала», — говорится в письме Поклонской.

По мнению депутата, действия Киева «вопиющим образом» массово нарушают фундаментальные права крымского населения. Реальная угроза из-за водной блокады Крыма сложилась не только для жизней и здоровья людей, но и для уникальной природы региона.

Водоснабжение Крыма с украинской стороны было прекращено в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России по итогам общенародного референдума.

При этом российские власти отметили, что перекрытие Северо-Крымского водоканала — скорее политический шаг, нежели экономический. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что «постройка Украиной дамбы — это еще один шаг агрессивной риторики, которую Киев ведет против Крыма». По его словам, теперь Республика

Крым уже не зависит от днепровской воды, а раньше она обеспечивала технической водой только северо-восток полуострова, но с 2014 года Крым стал «водонезависим».