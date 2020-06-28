Крым отказал Зеленскому

Крым не станет обращаться к президенту Украины с просьбой возобновить подачу воды на полуостров. Об этом заявил глава российского региона Сергей Аксенов

Он отметил, что кроме Зеленского никто на Украине такое решение принять не сможет, юридическая возможность подписать документ о подаче воды в Крым у него есть.

«Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них», — заявил Аксенов в интервью «Россия 24».

Глава региона рассказал, что для обеспечения водой Симферополя , где в этом году сложилась наиболее сложная ситуация, уже построены две нитки водоводов. Началась подача воды из артезианских скважин в Бахчисарайском районе.

Объем перебрасываемой воды достигнет 55-57 тысяч кубометров в сутки (при потреблении порядка 160 тысяч в сутки). Таким образом, водный дефицит понизится.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через ответвляющийся от Днепра Северо-Крымский канал.

Однако после возвращения Крыма в Россию подача воды по каналу была прекращена, несмотря на мнение, что блокада лишь озлобит крымчан и настроит их против Киева. Сейчас вопрос решается за счет водохранилищ, которые за последний год обмелели из-за отсутствия снега зимой и осадков в теплое время. Кроме того, на полуострове бурят скважины и добывают воду из подземных источников.

Ряд отечественных политиков предлагал действовать жестче в ответ на блокаду Киева одного из российских регионов. В частности, звучало предложение перекрыть поступление днепровской воды на Украину — истоки Днепра находятся вблизи Смоленска. Однако пока в Кремле не решились на такие меры.