Крым отказал Зеленскому

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Крым не будет просить Зеленского возобновить подачу воды, заявил Аксенов 

РИА Новости 33 минуты назад
Крым не станет обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды по каналу на полуостров, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Кроме Зеленского никто на Украине такого решения (о подаче воды по каналу — ред.) принять не может, все остальное — это разговоры ни о чем… Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них", — сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
Он сообщил, что для обеспечения водой Симферополя, где в текущем сезоне сложилась наиболее сложная ситуация, уже построены две нитки водоводов и начата подача воды из артезианских скважин в Бахчисарайском районе Крыма. Объем перебрасываемой воды достигнет 55-57 тысяч кубометров в сутки (при потреблении порядка 160 тысяч в сутки). Таким образом, нагрузка на обмелевшие водохранилища снизится, сказал глава региона. Режимная подача воды в Симферополе пока не вводилась.
В украинский период в Крым ежегодно по каналу подавалось более миллиарда кубометров воды, из которых около 150 миллионов кубометров на бытовые нужды, 700 миллионов кубометров на полив, сообщил ранее глава республики.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.
Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
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Политика , Видео , Сергей Аксенов , Владимир Зеленский , Республика Крым
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