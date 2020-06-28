В России ответили на новые претензии Японии по Курилам

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Глава Сахалина ответил Японии на претензии по поводу геологоразведки на Курилах 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 55 минут назад
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ответил на претензии Японии по поводу проведения Россией геологоразведочных работ на Курильских островах, напомнив, что в поправках в Конституцию закреплен территориальный вопрос.
«Несколько дней назад мы вновь — в который уже раз — стали свидетелями территориальных претензий японской стороны. Поводом послужили работы по геологоразведке в районе Курильских островов. Работы на нашей территории, на что мы имеем абсолютное право. Право, которое оплачено жизнью наших предков, воевавших за свободу и независимость Родины», а — приводит его слова «ФедералПресс».
Он напомнил, что 1 июля завершится голосование по поправкам в Конституцию.
«Они, как вы знаете, закрепляют неотделимость российских территорий. Раз и навсегда. За это голосуют сахалинцы и курильчане. Уверен, что нас поддержат большинство россиян. Сегодня у каждого из жителей нашей любимой страны есть возможность внести свою лепту в то, чтобы окончательно и бесповоротно закрыть территориальный вопрос. Не сомневаюсь, мы его не упустим. И уже через несколько дней подобные претензии из-за рубежа будут просто лишены смысла. А мы сможем четко и без оглядки на сторонние мнения сказать. Наш Сахалин. Наши Курилы. Наша страна. Наша будущее», — обратился Лимаренко к жителям региона.
Ранее генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что России сделано представление в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море. По его словам, Токио «всегда внимательно следит за действиями России вокруг четырех северных островов» (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи).
В Госдуме заметили, что для нормализации отношений с Россией Токио следует заключить с Москвой мирный договор, отменить все антироссийские санкции и прекратить сотрудничество с НАТО на Дальнем Востоке.
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Политика , Видео , Валерий Лимаренко , Госдума , НАТО , ФедералПресс , Сахалинская Область , Япония
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