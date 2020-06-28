Путин оценил жизни россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что жизни россиян важнее спасения экономики: сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы решим.
"Жизнь, здоровье граждан лежит в основе каждого государства. Любого государства. А у нас, с нашими территориями, с нашими демографическими проблемами это проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь. Сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим. Все потом к этому приложится", — сказал президент в интервью, которое будет показано в эфире телеканала "Россия1".