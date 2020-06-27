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В Крыму отреагировали на заявление Зеленского о «возвращении» полуострова 

ИА Regnum 49 минут назад
В Крыму отказались от «нового порабощения»
Фото: РИА Новости
Планом нового порабощения можно назвать заявления главы Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма под контроль Киева. Об этом заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
«Крымчане… не раз заявляли, что требование вернуть Крым равнозначно объявлению этнической чистки.. — сказал Мурадов. — Теперь же, заговорив о возвращении людей, украинский президент, очевидно, предлагает план «нового порабощения».
Зеленский заявил о своей «безумной вере» в возвращение Крыма
Вице-премьер крымского правительства напомнил, что жители полуострова ранее уже испытали «удушающие „объятия“ киевских блокад». Речь о транспортной, продовольственной, водной, энергетической и других блокадах, отметил он.
Как передавало ИА REGNUM, 26 июня президент Украины Владимир Зеленский во время посещения аэропорта «Херсон» выразил надежду, что Крым когда-либо «вернётся» в состав Украины.
«Мы (власти Украины) всех вернём — и Крым вернём, и людей вернём, — сказал тогда Зеленский. — Мы в это верим безумно».
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Комментарии 16
Политика , Георгий Мурадов , Владимир Зеленский , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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