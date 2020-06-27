В Крыму отказались от «нового порабощения»

Все новости на карте

«Крымчане… не раз заявляли, что требование вернуть Крым равнозначно объявлению этнической чистки.. — сказал Мурадов. — Теперь же, заговорив о возвращении людей, украинский президент, очевидно, предлагает план «нового порабощения».

Вице-премьер крымского правительства напомнил, что жители полуострова ранее уже испытали «удушающие „объятия“ киевских блокад». Речь о транспортной, продовольственной, водной, энергетической и других блокадах, отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня президент Украины Владимир Зеленский во время посещения аэропорта «Херсон» выразил надежду, что Крым когда-либо «вернётся» в состав Украины.