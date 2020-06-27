Статья NYT привела к скандалу между Россией и США

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Публикация газеты The New York Times о том, что Россия якобы тайно предложила афганским боевикам награду за убийство военных коалиции, является вбросом американской разведки. Об этом заявили в МИД России , отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать эту статью.

"Обратили внимание на очередной информфейк, запущенный в медиапространство американским разведсообщестовом о якобы причастности российской военной разведки к заказным убийствам военнослужащих США в Афганистане. Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь. Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане", — отметили в дипведомстве.

На Смоленской площади также указали на причастность разведки США к наркотрафику в Афганистане.

"Если говорить о фактах, причем общеизвестных, то в Афганистане давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками. Список их деяний можно при желании продолжить", — отметили в министерстве.

В МИД РФ предположили, что такие действия могут быть связаны с тем, что разведывательным службам США "не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами ". "Их чувства понятны — не хочется терять вышеупомянутые источники "левых" доходов", — подчеркнули в министерстве.

Ранее американское издание выступило в пятницу с утверждением о том, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военных международной коалиции в Афганистане.