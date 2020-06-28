Путин рассказал о происхождении коронавируса

«Нет оснований» говорить о том, что коронавирус был «кем-то вброшен», заявил президент России Владимир Путин . По его словам, мировому сообществу необходимо сотрудничать для того, чтобы эффективно препятствовать распространению вируса.

«Я думаю, что нам нужно противодействовать тому, что произошло. А не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось», — отметил глава России в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Президент добавил, что допускать, думать и прикидывать могут специалисты, но властям «важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты». «Но говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал — для этого нет никаких оснований», — заявил Путин, предположив, что если кто-то будет придерживаться такой версии, то ничего хорошего не выйдет.

Он добавил, что для успешной борьбы с коронавирусом мировому сообществу необходимо объединять усилия, а не выдвигать взаимные обвинения.

«Для того, чтобы эффективно бороться с эпидемией, надо объединять усилия, а не обвинять друг друга. Это покушение с абсолютно негодными средствами», — обратил внимание президент России.

Путин полагает, что «нужно делать то, что ведет нас к избавлению от этой угрозы». «Здесь, на этом пути нас ждет успех, а не на пути конфронтации», — сказал президент РФ.

В глобальном смысле пандемия ничего не поменяет, но станет толчком для развития. «Я слышал много раз, что вот теперь из-за вируса все поменяется кардинально. Я не совсем согласен с такой формулировкой, с такой постановкой вопроса», — отметил Путин.

«Я считаю, что из-за вируса ничего не изменится на самом деле. Он просто подтолкнул некоторые процессы», — пояснил он.

В качестве примера политик привел телемедицину, которая была и раньше, но в связи с распространением коронавируса стала развиваться. «В этом смысле инфекция кое-что изменила, но она кардинально ничего не поменяла и не поменяет. Постепенно все вернется на круги своя», — считает российский лидер. Но в то же время, подчеркнул Путин, «качество нашего бытия поменяется».

Основное противостояние в вопросе происхождения коронавируса происходит между США и Китаем. Американские власти уверены, что вирус был создан искусственно в одной из лабораторий Уханя. Китайцы, в свою очередь, опровергают эти утверждения и говорят о том, что не виновны в происхождении инфекции.

Тем не менее США не оставляют попыток уличить Китай в недобросовестности и всячески связать коронавирус именно с этой страной. Несколько дней назад американский президент Дональд Трамп предложил переименовать коронавирусную инфекцию с COVID-19 на «кунг-флю» или «китайский грипп».

«Я мог бы назвать вам 19 или 20 имен для этого, верно? «Ухань» было запоминающимся названием. Коронавирус, да? Кунг-флю, да? COVID-19. COVID. Я спросил: что такое 19? Некоторые люди не могут объяснить, что такое 19 и COVID-19. Это странное название. Я могу дать вам много названий. Некоторые называют это китайским гриппом. Китайский грипп, так ведь?» — отметил он во время выступления в Аризоне перед своими сторонниками.

Неологизм Трампа «кунг-флю» был образован при помощи сочетания названия китайских единоборств «кунг-фу» и английского именования гриппа — flu.

Вспышка коронавируса произошла в китайском мегаполисе Ухань в декабре прошлого года. Затем эта инфекция нового типа распространилась по всему миру. В настоящее время выявлено свыше 10 млн случаев коронавируса. Умерли более 502 тыс. выздоровели 5,5 млн человек. Больше всего от вируса пострадали США, где выявлено 2 млн 615 тыс. носителей вируса. Умерли более 128 тыс. американцев, выздоровели 1 млн 81 тыс. пациентов.