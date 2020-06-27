Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам 

RT на русском 2 часа назад
Мишустин продлил выплаты медработникам
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам. Об этом заявили в пресс-службе кабмина.
«Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда ещё в течение двух месяцев — в июле и августе», — говорится в сообщении.
Там напомнили, что поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых распорядился российский лидер Владимир Путин.
Врачи в рамках соответствующего поручения президента получают по 80 тыс. рублей, средний медицинский персонал — по 50 тыс. рублей, столько же — врачи скорых.
Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тыс. рублей.
Как подчеркнули в правительстве, выплаты рассчитываются, «исходя из самого факта работы» с больными COVID-19, «без привязки ко времени».
26 июня председатель правительства подписал постановление о выплатах в июле в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
RT на русском: последние новости
Путин поздравил выпускников школ и университетов Путин поздравил выпускников школ и университетов МИД России назвал «незатейливым вбросом» публикацию NYT о талибах МИД России назвал «незатейливым вбросом» публикацию NYT о талибах Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по Конституции Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по Конституции
Комментарии
Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы убийцы Захарченко
Названы убийцы Захарченко
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
Алибасов попал в психушку
Алибасов попал в психушку
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Видео
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
03:03
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
Происшествия
Программа обучения любому навыку попала на видео
01:37
Программа обучения любому навыку попала на видео
Наука и техника
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
03:41
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
Общество
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
01:06
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
Армия
Появилось видео с секретом ядерного синтеза Солнца
00:40
Появилось видео с секретом ядерного синтеза Солнца
Наука
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
00:55
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
Происшествия Криминал
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
00:25
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
Происшествия Новости Москвы
Видео боевого применения «уничтожителя» Крымского моста
04:11
Видео боевого применения «уничтожителя» Крымского моста
Армия Войска
«Пощупать можно?» голое фото Лазарева восхитило сеть
03:11
«Пощупать можно?» голое фото Лазарева восхитило сеть
Шоу-бизнес
«Дестабилизация» Меркель о поведении России
01:53
«Дестабилизация» Меркель о поведении России
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение