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В Крыму рассказали о великодушии России в отношении Украины 

Lenta.ru 40 минут назад
В Крыму рассказали о великодушии РФ к Украине
Фото: РИА Новости
В Киеве вновь рисуют сюрреалистические картины захвата российскими войсками украинских территорий, пытаясь заработать очередные коврижки у западных кураторов. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, комментируя слова представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого об угрозе применения Москвой армии для разблокирования водообеспечения Крыма.
«Авторы этих провокационных заявлений даже не осознают, что России дешевле было бы отплатить нашим соседям той же монетой, перекрыв, как предлагали некоторые эксперты, стоки притоков Днепра на границе с Украиной. Но Россия великодушна», — рассказал Мурадов.
По его мнению, Украина умоляет совершить применить в ее отношении силу и даже предлагает повод: «дефицит воды в Крыму и возможность разблокировать Северо-Крымский канал, по которому в Крым из России по Днепру поступала пресная вода».
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Комментарии
Политика , Конфликты , Украина , Георгий Мурадов , Министерство обороны , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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