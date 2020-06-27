Депутат потребовал убрать из города инвалидов

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«Несколько лет, как начинается лето, — начинаются наши инвалиды, побирушки, нищие на проезжей части. Некрасиво. В хорошем городе, где [высокий] рейтинг благоустройства», — цитирует депутата местное издание NEFT.

Захаров убежден, что попрошайничают на улице не отдельные люди, а целая группировка. Он призвал нового начальника УМВД по Тюменской области Леонида Коломийца «не расслабляться» и навести порядок, пообещав со своей стороны содействие.

«Можем мы навести порядок? Можем. Если бы сюда приехал президент на два дня — все было бы чисто», — заявил депутат.

В интервью зданию Захаров уточнил, что инвалиды и попрошайки портят облик города и создают аварийные ситуации на проезжей части.

«Я депутат, который выражает мнение людей. Я задал вопрос профессионалам, которые должны решать эту проблему», — отметил парламентарий.

Захаров, возглавляющий ООО «Управляющая компания „Инвест“, награжден званиями Заслуженный работник ЖКХ и Почетный работник сферы обслуживания. Депутатом Тюменской городской думы Захаров избирается с 1997 года.