Россия ответила на слова Зеленского о «возврате» Крыма

В беседе с телеканалом RT парламентарий назвал заявление украинского лидера популистским и ничего не стоящим, подчеркнув, что подобные утверждения политик делает не в первый раз.

"Да и сам украинский президент знает, что говорит заведомую ложь", — сказал депутат.

Бальбек также заявил, что ни один здравомыслящий человек не рассматривает сценарий присоединения Крыма к Украине.

Ранее Зеленский, получив от активистов крымско-татарский флаг, пообещал поднять его над Крымом и "вернуть" полуостров.

Глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал это обещание украинского лидера пустым и посоветовал ему больше уделять внимание суверенитету и символике своей страны.