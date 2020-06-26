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Жириновский проголосовал по поправкам в Конституцию 

Моя Москва.онлайн 1 час назад
Жириновский проголосовал по поправкам в Конституцию
Фото: Моя Москва.онлайн
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ, пишет РИА Новости.
Он проголосовал на избирательном участке 2714 в одной из московских школ.
Жириновский отметил, что нужно «обязательно поддержать». По его мнению, это «капитальный ремонт Конституции».
Также лидер ЛДПР отметил, что это самая демократическая Конституция. Он выразил мнение о том, что следующие поправки в Конституцию нужно будет внести через 10 лет.
Жириновский добавил, что к 50-м (годам) будет принята новая Конституция — Конституция ЛДПР.
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Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР , РИА Новости
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