Жириновский проголосовал по поправкам в Конституцию 

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Он проголосовал на избирательном участке 2714 в одной из московских школ.

Жириновский отметил, что нужно «обязательно поддержать». По его мнению, это «капитальный ремонт Конституции».

Также лидер ЛДПР отметил, что это самая демократическая Конституция. Он выразил мнение о том, что следующие поправки в Конституцию нужно будет внести через 10 лет.

Жириновский добавил, что к 50-м (годам) будет принята новая Конституция — Конституция ЛДПР.