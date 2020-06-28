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Путин оценил идею об управлении всем миром 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Путин оценил идею об управлении всем миром
Фото: ТАСС
Президент РФ, говоря о ситуации с пандемией, отметил, что испытание в виде коронавируса было послано на Землю, чтобы те, кто думал, что управляет всем, убедился в обратном.
Всё так сложилось: кто-то чем-то управляет, кто-то считает, что управляет всем миром, а оказалось, что это не так! И вот осознание вот этого обстоятельства, на мой взгляд, чрезвычайно важно, — подчеркнул глава государства в эфире телеканала «Россия 1».
Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.
К 28 июня в мире зарегистрировано 9 973 149 подтверждённых случаев (прирост за сутки — 177 175 случаев, или 1,81%), 501 128 летальных исходов (прирост за сутки — 4439, или 0,89%). В России выявлено более 627 тысяч случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлении более 393 тысяч человек. Столица по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся. В городе с начала пандемии, по последним сведениям, коронавирусом заболели 219 354 человека, 146 043 пациента выздоровели, 3714 умерли.
Ранее NEWS.ru сообщал, что директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о возникновении коронавируса в уханьской лаборатории. По словам Райана, организация не получала подобных данных.
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Политика , COVID-19 , Майкл Райан , Дональд Трамп , ВОЗ
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