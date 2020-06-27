Крым и Украина сделали заявления о «вторжении войск»

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Заявления Украины о якобы угрозе вторжения российских войск с целью восстановления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу являются провокацией, считает постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов

«Авторы этих провокационных заявлений даже не осознают, что России дешевле было бы отплатить нашим соседям той же монетой, перекрыв, как предлагали некоторые эксперты, стоки притоков Днепра на границе с Украиной. Но Россия великодушна. На всякого рода блокады, как это делает Киев, она не идет. Она наращивает сбор воды из крымских рек, открывает новые артезианские скважины, строит мосты и электростанции в ответ на транспортную и энергетическую блокады полуострова, дружелюбно принимает в российском Крыму миллионы украинских туристов», — заявил Мурадов РИА «Новости».

Он отметил, что киевские «мастера живописи» вновь и вновь рисуют сюрреалистические картины захвата Россией украинских территорий, пытаясь заработать «очередные коврижки у своих западных кураторов».

«Складывается впечатление, что они просто умоляют, чтобы это случилось. И даже предлагают повод — дефицит воды в Крыму и возможность разблокировать Северо-Крымский канал, по которому в Крым из России по Днепру поступала пресная вода», — отметил представитель Крыма.

Напомним, о возможности «вторжения» российских военных заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий

Он и ранее неоднократно заявлял якобы о подготовки наступления России на Украину. Скибицкий видел «широкомасштабную агрессию» со стороны России, которая «наращивает свою группировку войск» на границах.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым способен справиться с недостатком водоснабжения без поставок днепровской воды с Украины.

Специалисты Севастопольского госуниверситета и НИИ сельского хозяйства Крыма обнаружили большой объем пресных вод в крымских горах.

Аксенов ранее заявлял, что в Крыму идет разработка комплексной системы водоснабжения всего полуострова, что позволит обеспечить население питьевой водой.