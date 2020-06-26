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Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Мишустин провел переговоры с новым премьером Белоруссии
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии Романом Головченко, поздравил его с назначением, обсудил экономику и интеграцию в рамках Союзного государства, сообщается на сайте кабмина.
"Михаил Мишустин поздравил Романа Головченко с назначением главой белорусского правительства и пожелал ему успехов в работе. Главы правительств отметили важность укрепления российско-белорусских отношений, активизации интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. В ходе разговора также затрагивались актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Мишустин и Головченко также договорились о дальнейших личных контактах как в двустороннем формате, так и по линии Евразийского экономического союза.
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Политика , Роман Головченко , Михаил Мишустин , ЕАЭС
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