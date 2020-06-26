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Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает 

RT на русском и ещё 6 25 минут назад
Путин: эпидемия в России отступает
Фото: РИА Новости
Эпидемия коронавирусной инфекции отступает, это происходит, в том числе благодаря работе волонтёров. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в видеоформате с участниками акции «Мы вместе».
«Вместе с врачами, медсёстрами, работниками важнейших отраслей промышленности, систем жизнеобеспечения, со всеми, кто находился на своём посту, вы сделали многое, чтобы угроза начала отступать», — сказал глава государства.
Как подчеркнул президент, в настоящее время «эпидемия, слава богу, отступает».
«И объём задач для волонтёров начинает понемножку снижаться. Вы действительно на совесть сделали свою работу», — отметил Путин.
20 июня Путин выразил надежду, что вакцина от COVID-19 появится в ближайшее время.
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