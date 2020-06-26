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Песков обещал ознакомиться с мнением филологов об ошибке в бюллетенях 

Москва24 и ещё 6 51 минуту назад
В Кремле разберутся с ошибкой в бюллетене
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка РАН по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, сообщает РИА Новости.
"Я, честно говоря, первый раз об этом услышал, но, безусловно, это важно. В любом случае не думаю также, что это имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования", — заявил пресс-секретарь.
Речь идет о несовпадении склонения слова "конституция" в бюллетенях для голосования.
Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин может обратиться к россиянам с обращением перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию.
Песков напомнил, что перед важными голосованиями президент РФ обычно обращается к россиянам.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РАН , РИА Новости
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