В Кремле разберутся с ошибкой в бюллетене

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка РАН по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, сообщает РИА Новости.

"Я, честно говоря, первый раз об этом услышал, но, безусловно, это важно. В любом случае не думаю также, что это имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования", — заявил пресс-секретарь.

Речь идет о несовпадении склонения слова "конституция" в бюллетенях для голосования.

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин может обратиться к россиянам с обращением перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию.

Песков напомнил, что перед важными голосованиями президент РФ обычно обращается к россиянам.