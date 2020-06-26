Миронов проголосовал по поправкам в Конституцию РФ 

Он отметил, что в ходе процедуры были соблюдены все меры безопасности.

"Должен сказать, что разнесение по времени — тоже правильно, потому что нет столпотворения, что тоже абсолютно никому не нужно. Ну а самое главное — то, что я счел необходимым прийти и высказать свое мнение по очень важным и нужным для страны поправкам в Конституцию", — сказал Миронов.

Он добавил, что в истории России открывается новая страница, потому что люди давно ждали реальных перемен и "разворота государства в сторону человека".

Первоначально общероссийское голосование по поправкам было назначено на 22 апреля, но 25 марта президент России Владимир Путин перенес его из-за эпидемии COVID-19.

Отдать свой голос можно как на избирательных участках, так и при помощи онлайн-голосования с 25 июня по 1 июля.