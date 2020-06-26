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Европа отказалась открыть границы для россиян с 1 июля 

Газета.Ru 1 час назад
Граница на замке: ЕС не дает россиянам «добро»
Фото: Depositphotos
Спешить делать шенгенскую визу пока не стоит — ЕС отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы 1 июля. СМИ, ссылаясь на источники, пишут, что это решение связано с эпидемиологической ситуацией в РФ. При этом список «въездных» стран будет регулярно пересматриваться и обновляться.
Россия не попала в список стран, для которых с 1 июля Европейский Союз открывает границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одного из государство Евросоюза в Брюсселе.
Такое положение дел связано с распространением коронавируса в РФ, отметил собеседник агентства. «Это нормально, потому что для России нужно больше времени, так как вирус начал активно распространяться там позже, чем в европейских государствах», — отметил источник.
По его словам, список государств, гражданам которых разрешено въезжать в ЕС, будет постоянно пересматриваться и подвергаться обновлению. Как только станет видно, что ситуация с COVID-19 в России изменилась в лучшую сторону, добавил он, страна будет включена в «зеленый» список.
«Это в интересах всех сторон, поверьте», — резюмировал он.
Ранее газета New York Times сообщала, что страны ЕС стремятся возродить свою экономику и вновь открыть свои границы после нескольких месяцев ограничений в связи с пандемией коронавируса COVID-19, при этом ЕС намерен блокировать въезд граждан России, США и Бразилии.
Как только дипломаты согласуют окончательный список, он будет представлен и принят до 1 июля. ЕС не может заставить каждую страну соблюдать эти правила, но европейские чиновники предупреждают, что отказ любого из 27 государств придерживаться рекомендаций может привести к напряжению внутри блока. Список будет пересматриваться каждые две недели.
Запрет на въезд из США, Бразилии и России объясним тем, что эти страны занимают первое, второе и третье места по количеству случаев коронавируса, однако, по числу умерших от инфекции Италия, Франция, Испания, Германия и Бельгия опережают Россию.
В начале июня россиянам разрешили покидать страну. Соответствующее решение приняли в правительстве страны. Ранее это было невозможно из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что иностранцы также получили право на въезд в Россию для лечения и ухода за родственниками.
«Въехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе», — отметил Мишустин.
Председатель правительства напомнил, что для предотвращения распространения коронавируса в России в марте власти приняли решение временно ограничить въезд в страну для иностранных граждан, а также выезд для большинства россиян. «Однако мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные. Для многих людей очень важно сейчас находиться в нашей стране, в том числе чтобы, например, помочь заболевшим родственникам. Другим же, наоборот, необходимо выехать в силу серьезных причин», — подчеркнул он.
По его словам, в правительство поступило много соответствующих обращений, поэтому было решено внести изменения в режим ограничений для тех, кто оказался в такой ситуации.
МИД РФ в конце мая призвал россиян временно воздержаться от планирования отпусков за рубежом. В министерстве призвали граждан учитывать, что большинство популярных стран и курортов пока не делали заявлений об открытии границ для россиян, и по некоторым из них информация появится только в конце июня.
«Угроза распространения коронавируса в мире не преодолена. Потому решение о возобновлении пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом эпидемиологической ситуации», — отметили в МИДе.
В ведомстве напомнили россиянам о необходимости соблюдать осторожность для сохранения позитивных тенденций, наметившихся в стране.
К тому же, дипломаты обратили внимание, что в Евросоюзе пока обсуждается только возможность открытия внутренних границ между странами шенгенской зоны. Если будет складываться благоприятная ситуация, это произойдет в июне или июле, и только потом можно будет говорить о возобновлении внешнего туризма.
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Комментарии 1
Политика , Европа , Статьи , Михаил Мишустин , МИД , ЕС , Правительство РФ , New York Times
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