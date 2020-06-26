Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин пообщается с участниками акции «Мы вместе» 

РИА Новости 2 часа назад
Путин пообщается с участниками акции «Мы вместе»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в пятницу по видеосвязи пообщается с участниками акции "Мы вместе", также российский лидер проведет переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин сегодня работает в Ново-Огарево. Сразу где-то после 14.00 он пообщается с участниками общероссийской акции "Мы вместе". Это будет видеоконференция, разбросанное по географии мероприятие, определенные итоги будут подведены работы в рамках этой акции", — рассказал Песков о рабочем графике президента.
По его словам, будет очень большое представительство: ребята из всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", народного фронта "За Россию", из штабов акции.
"Совершенно разные темы, будут рассказывать президенту по разным направлениям о том, как формировались штабы, как осуществлялась мобилизация этих движений, когда нагрянул коронавирус, как вырабатывались модальности по заботе о пожилых, как поддерживали медиков, как занимались детьми, как работают с обращениями граждан", — рассказал Песков.
Он добавил, что Путин высоко оценивал то, что делают участники в рамках акции "Мы вместе", потому и решил подвести с ними итоги.
"Во второй половине дня наступит черед международных дел. Как мы уже сообщали, президент проведет разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Это будет не телефонный разговор, а общение посредством также видеоконференции", — отметил пресс-секретарь.
По его словам, такой формат общения становится все популярнее в мире, в том числе среди лидеров стран.
"И вечером мы также ожидаем международный телефонный разговор, о котором своевременно и должным образом мы вас известим", — рассказал Песков.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
Последние новости
Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Комментарии 1
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Эммануэль Макрон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
Раскрыта биография солдата-провокатора на параде
Раскрыта биография солдата-провокатора на параде
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
Видео
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
00:25
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
01:12
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
Происшествия
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
00:11
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
Происшествия
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
01:19
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
00:17
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Происшествия
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
01:01
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
Армия
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
03:36
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
В мире
Новый скандал в такси попал на видео
00:48
Новый скандал в такси попал на видео
Происшествия
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
01:12
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Общество
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение