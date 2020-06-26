Президент России Владимир Путин с большой долей вероятности может обратиться к гражданам РФ накануне 1 июля, когда намечено голосование по поправкам в Конституцию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что национальный лидер всегда выступает с посланием к россиянам накануне важных событий, сообщает РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, будет ли накануне 1 июля применен режим «дня тишины», как, например, перед парламентскими выборами. Песков ответил, что в этом случае «день тишины» объявлен не будет, поскольку «голосование — неконкурентное» и отличается совершенно иной спецификой.

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин заявил о недопустимости «принудиловки», накруток и сбоев в процессе голосования по поправкам в Конституцию РФ. Глава государства подчеркнул, что за соблюдением правил должны четко следить представители федеральной и региональных общественных палат.