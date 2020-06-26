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Кремль высказался о новом обращении Путина к россиянам 

Lenta.ru 45 минут назад
Президент России Владимир Путин обращается к россиянам перед важными голосованиями. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, не исключено, что сделает это и на этот раз, передает РИА Новости.
«Это мы можем подтвердить», — высказался Песков.
Ранее стало известно, что президент планирует снова обратиться к россиянами в преддверии голосования по поправкам в Конституцию. Отмечалось, что обращение может состояться в понедельник, 29 июня.
В прошлый раз Путин обращался к народу 23 июня — он говорил в том числе о голосовании по поправкам в Конституцию. Глава государства в ходе выступления подчеркнул, что изменения вступят в силу только при поддержке граждан.
Голосование по Конституции началось 24 июня и продлится по 1 июля включительно. Последний день выборов будем нерабочим. Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право Путина переизбираться на новый президентский срок.
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Политика , Видео , Владимир Путин , РИА Новости
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