Президент России Владимир Путин обращается к россиянам перед важными голосованиями. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, не исключено, что сделает это и на этот раз, передает РИА Новости.

«Это мы можем подтвердить», — высказался Песков.

Ранее стало известно, что президент планирует снова обратиться к россиянами в преддверии голосования по поправкам в Конституцию. Отмечалось, что обращение может состояться в понедельник, 29 июня.

В прошлый раз Путин обращался к народу 23 июня — он говорил в том числе о голосовании по поправкам в Конституцию. Глава государства в ходе выступления подчеркнул, что изменения вступят в силу только при поддержке граждан.

Голосование по Конституции началось 24 июня и продлится по 1 июля включительно. Последний день выборов будем нерабочим. Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право Путина переизбираться на новый президентский срок.