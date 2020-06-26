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Песков прокомментировал дело Серебренникова 

BFM.RU и ещё 6 48 минут назад
Песков прокомментировал дело Серебренникова
Фото: РИА Новости
Однако отказался от высказывания личного мнения
Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, анализ необходим для того, чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области.
«У меня нет сомнений, что необходимый анализ будет сделан», — цитирует Пескова РИА Новости. Он отказался от личных оценок дела Серебренникова, как не обладающий на это полномочиями. «Я на них имею права как пресс-секретарь президента», — добавил Песков.
26 июня в Мещанском суде Москвы происходит вынесение приговора по делу «Седьмой студии» и режиссера Кирилла Серебренникова.
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Политика , Кирилл Серебренников , Дмитрий Песков , РИА Новости
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