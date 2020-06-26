Песков прокомментировал дело Серебренникова 

Все новости на карте

26 июня в Мещанском суде Москвы происходит вынесение приговора по делу «Седьмой студии» и режиссера Кирилла Серебренникова.

Однако отказался от высказывания личного мнения

BFM.RU: последние новости

Кремль отреагировал на обвинения Лукашенко во вмешательстве в выборы в Белоруссии

С 25 июня начинается голосование по поправкам в конституцию

Путин: результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно легитимными