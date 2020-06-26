Песков прокомментировал дело Серебренникова 

Однако отказался от высказывания личного мнения
Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, анализ необходим для того, чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области.
«У меня нет сомнений, что необходимый анализ будет сделан», — цитирует Пескова РИА Новости. Он отказался от личных оценок дела Серебренникова, как не обладающий на это полномочиями. «Я на них имею права как пресс-секретарь президента», — добавил Песков.
26 июня в Мещанском суде Москвы происходит вынесение приговора по делу «Седьмой студии» и режиссера Кирилла Серебренникова.