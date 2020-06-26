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Милонов хочет отобрать у россиян два праздничных дня 

Павел Тиунов 23 минуты назад
У россиян хотят отобрать два выходных
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Ura.ru заявил, что россиянам следует отказаться от празднования Дня независимости России и Дня защитника Отечества. Он заявил, что не видит в этих праздниках смысла.
По мнению парламентария, россиянам не нужны дополнительные выходные дни летом. Депутат подчеркнул, что до сих пор не понимает смысла празднования Дня независимости России. Милонов недоумевает, независимость от кого празднуют россияне.
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Кроме того, парламентарий заявил, что 23 февраля тоже надо сделать рабочим днём, поскольку настоящие мужчины «должны всегда работать».
При этом Милонов добавил, что в календаре есть дни, которые следовало бы сделать выходными: например, день после Пасхи или в честь какого-либо мусульманского религиозного праздника. Депутат также подчеркнул важность новогодних и майских праздников для граждан РФ, для которых длинные праздничные каникулы уже стали традицией.
Ранее, как сообщал "Рамблер", в Совете Федерации РФ прозвучало предложение сократить новогодние каникулы в 2021 году до трех дней. Таким образом, уверены авторы инициативы, можно оказать поддержку российской экономике, которой был нанесен удар всеобщим режимом самоизоляции.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
Комментарии 2
Политика , Общество , Виталий Милонов , Госдума , Совет Федерации
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