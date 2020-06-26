У россиян хотят отобрать два выходных

По мнению парламентария, россиянам не нужны дополнительные выходные дни летом. Депутат подчеркнул, что до сих пор не понимает смысла празднования Дня независимости России. Милонов недоумевает, независимость от кого празднуют россияне.

Кроме того, парламентарий заявил, что 23 февраля тоже надо сделать рабочим днём, поскольку настоящие мужчины «должны всегда работать».

При этом Милонов добавил, что в календаре есть дни, которые следовало бы сделать выходными: например, день после Пасхи или в честь какого-либо мусульманского религиозного праздника. Депутат также подчеркнул важность новогодних и майских праздников для граждан РФ, для которых длинные праздничные каникулы уже стали традицией.