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Посольство Британии в Москве вывесило флаг ЛГБТ 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
Флаг ЛГБТ вывесили на еще одном посольстве в Москве
Фото: РИА Новости
Британские дипломаты вывесили на здании посольства в Москве радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.
"Таким образом мы хотим выразить солидарность с представителями ЛГБТ-сообщества в России и во всем мире", — говорится на официальной странице диппредставительства в твиттере.
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Как заявили дипломаты, представители сексуальных меньшинств "не требуют особых привилегий", а лишь "достойного и уважительного отношения к себе" и прав, которые имеют остальные люди.
Позавчера подобную акцию провела и американская дипмиссия в Москве. Позднее ЛГБТ-флаг сняли со здания посольства США.
В Кремле подчеркнули, что любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в России недопустимы.
В 2013 году президент Владимир Путин подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч, юридическим — до миллиона. Более жесткое наказание последует за такую пропаганду "с применением СМИ или интернета". При этом российский лидер не раз заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет
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Политика , ЛГБТ , Москва
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