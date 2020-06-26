Договор СНВ-3 доживает последние месяцы? 

Разногласий между Москвой и Вашингтоном много, поэтому можно ожидать, что в самом лучшем случае договор СНВ-3 будет временно продлен под самый занавес первой администрации Трампа
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не будет на выдвинутых США условиях любой ценой добиваться продления договора СНВ-3. При этом Рябков отметил, что американцы с подобной позицией ознакомлены. Каковы ставки и какого развития событий ждать?
Комментарий Георгия Бовта:
То, что переговоры России и США по вопросам продления СНВ-3, истекающего в следующем феврале, все же состоялись, уже хорошо. Все же речь идет о последнем договоре по контролю за вооружениями между нашими странами. Все другие уже демонтированы, и в основном по инициативе Америки, которая недавно вышла из Договора об открытом небе даже вопреки вялым возражениям союзников по НАТО.
Также, несмотря на взаимные обвинения, денонсация договора 1987 года о ракетах средней и меньшей дальности, которая произошла еще раньше, не так уж противоречила интересам России. Она давно указывала на то, что с конца 1980-х годов ситуация в этом плане изменилась и такими ракетами успели обзавестись более десятка стран.
Теперь Москва дает понять, что цепляться за СНВ-3 тоже не будет. Сил для ядерного сдерживания у нас хватит. По договору СНВ-3, подписанному Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в апреле 2010 года, предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а таких носителей, как межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты на подводных лодках и стратегические бомбардировщики, — до 700 единиц.
В настоящее время США имеют 1750 размещенных боеголовок и 4050 в запасе, ожидающих списания. У России в размещенном состоянии 1570 боеголовок и еще 4805 либо складированы, либо ожидают списания и утилизации. Каков в точности ядерный потенциал Китая, который США так хотят подключить к новому договору, неизвестно.
Известно лишь, что в последние годы этот арсенал Пекин активно наращивает. Недавно поставлено на вооружение еще 30 боеголовок. По разным оценкам, КНР в настоящее время имеет от 250 до 300 ядерных боеголовок, из которых примерно 150 размещено на тактических ракетах. Пекин, ссылаясь на то, что его арсенал в разы меньше российского и американского, ни в каких многосторонних договорах участвовать не собирается в обозримом будущем, а Москва его уговаривать не хочет, предпочитая, чтобы это делали США, у которых куда больше рычагов давления на Китай, прежде всего экономических.
Несмотря на то, что пока Вашингтон твердо увязывает продление СНВ-3 с подключением Китая, по этому вопросу компромисс, кажется, все же возможен. Главный переговорщик от Америки Маршалл Биллингсли уже допустил возможность временного продления договора при условии достижения принципиальных договоренностей с Москвой. Недавно о возможности отказаться временно от требования по участию Китая писала в журнале Foreign Affairs бывшая высокопоставленная сотрудница Госдепа Виктория Нуланд.
То есть идея носится в вашингтонском воздухе. Гораздо сложнее Вашингтону будет найти компромисс с Москвой по вопросам включения в новый договор вообще всех носителей ядерного оружия, включая тактические ракеты. Каковые американские, размещенные в Европе, будут для России вовсе даже не тактическими, а стратегическими.
Ранее из Вашингтона также звучали предложения включить в договор вообще все новейшие виды вооружений, не только ядерные, включая гиперзвуковое оружие, по которому у России сейчас есть преимущество. Глядя на все эти разногласия, можно ожидать, что в самом лучшем случае договор СНВ-3 будет временно продлен под самый занавес первой администрации Трампа, которая вполне может оказаться для него последней. Максимум на пару лет.
Однако такое продление вовсе не гарантирует выход на новый договор и его заключение. Это может обернуться всего лишь продлением агонии последнего соглашения по контролю за вооружениями, после прекращения действия которого Россия и Америка вернутся в этой части примерно в то состояние отношений, в котором они были сразу после Карибского кризиса.