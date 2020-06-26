Договор СНВ-3 доживает последние месяцы? 

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Кремль отреагировал на обвинения Лукашенко во вмешательстве в выборы в Белоруссии

Путин: результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно легитимными

Как прошел первый день голосования по поправкам в конституцию?