У Украины появился «уникальный шанс» вернуть Крым?

У Украины появился очередной «уникальный шанс» вернуть Крым, заявил Петр Порошенко. По мнению экс-президента, в условиях «глубокого кризиса» в России Москва будет неспособна финансировать полуостров. Этим может воспользоваться Киев, чтобы «заставить» РФ уйти из Крыма, считает скандальный политик.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Киева вернуть Крым. Это заявление политик сделал в эфире радиостанции «Тризуб» (организация запрещена в России).

«Есть возможность укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти и с Донбасса, и из Крыма, выполняя те обязательства, которые были подписаны под общим давлением Нормандского формата, ЕС и американских партнеров», — считает он.

Возникла такая возможность после того, как в России «случился глубокий кризис с падением ВВП на 5%», добавил Порошенко. По его словам, в нынешних условиях «российская экономика не способна финансировать этот чемодан без ручки» — Крым.

«Думаю, подпишу ему благодарственное письмо депутата Госдумы России за мужество и стойкость, а главное изощренность и изворотливость при выполнении задачи по избавлению от неугодных избирателей и доведению людей до самоопределения. Простыми словами — за крымский референдум», — сообщила депутат.

По словам Поклонской, именно Порошенко и другие организаторы «евромайдана» и госпереворота поспособствовали возвращению полуострова на историческую родину.

Сам экс-президент Порошенко заявлял на допросе в суде при рассмотрении апелляции на приговор другому бывшему украинскому лидеру Виктору Януковичу , что считает именно его ответственным за потерю Крыма Киевом.

«Порошенко остается только винить всех вокруг: начиная от Януковича и заканчивая крымскими чайками, лишь бы только не признавать очевидного», — считает Поклонская.

Годом ранее Петр Порошенко назвал условие «отказа» от притязаний на Крым — по его мнению, это возможно при прекращении войны на Донбассе, и на подобный шаг может пойти команда его преемника — Владимира Зеленского

«В этом случае власть перестанет быть властью», — добавил бывший президент. Сам Зеленский не раз говорил, что отказываться от требования «вернуть Крым» не намерен.

21 июня президент Российской Федерации Владимир Путин в фильме «Россия. Кремль. Путин» заявил, что в 2014 году Россия «не приобретала Крым». Напротив, передает его слова телеканал «Россия-1», население полуострова решило войти в состав РФ демократическим путем.

Он также подчеркнул, что Крым «всегда был нашим даже с юридической точки зрения». Он также подчеркнул, что хотел бы напомнить «всем заинтересованным наблюдателям», что крымский референдум был «высшей степенью проявления демократии».

«Если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением», — подчеркнул Путин. Он также акцентировал внимание на отсутствии разногласий у России с народом Украины — «трения» есть только с правящей украинской верхушкой.

«Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине», — сказал президент РФ, добавив, что «украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века им».

В марте 2018 года Владимир Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины.

«Да что Вы, с ума сошли что ли?!» — спросил Путин в ответ на вопрос журналиста об «обстоятельствах возможного возвращения» полуострова.

Незадолго до этого Путин заявил, что Россию «кто-то сознательно подвел к черте» присоединения Крыма.

«Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко», — говорил он.

Полуостров вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам общенародного референдума, проведенного в соответствии со стандартами международного права. В поддержку вхождения в состав федерации на правах субъекта проголосовало более 90% избирателей Крыма. Украина и Запад итогов плебисцита не признали и ввели антироссийские и антикрымские санкции.