Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде оценили заявление Порошенко о «возвращении» Крыма 

Газета.Ru и ещё 21 37 минут назад
Пушков оценил заявление Порошенко о «возвращении» Крыма
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Украины вернуть Крымский полуостров. Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter.
По его мнению, Киев не имеет шансов вернуть Крым, а экс-президенту не следует рассуждать о наличии "уникального шанса".
Сенатор подчеркнул, что ни коронавирусная пандемия, ни нефтяные цены не окажут влияния на данный вопрос.
"В 1991 история дала Украине уникальный шанс сохранить Крым в своем составе. Она им не воспользовалась. И в 2014 потеряла Крым. Навсегда", — заключил Пушков.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
Газета.Ru: последние новости
Аксенов заявил, что при Путине СССР бы не распался Аксенов заявил, что при Путине СССР бы не распался Небензя заявил, что ООН не является панацей от всех бед Небензя заявил, что ООН не является панацей от всех бед Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Политика , Крым наш , Петр Порошенко , Алексей Пушков , Совет Федерации , Киев , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Ефремова разоблачила адвоката отца
Дочь Ефремова разоблачила адвоката отца
Война за воду: крымские татары дали совет генералу США
Война за воду: крымские татары дали совет генералу США
Раскрыт секрет Петросяна и Брухуновой
Раскрыт секрет Петросяна и Брухуновой
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Видео
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
00:17
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Происшествия
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
01:01
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
Армия
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
03:36
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
В мире
Новый скандал в такси попал на видео
00:48
Новый скандал в такси попал на видео
Происшествия
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
01:12
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Общество
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение