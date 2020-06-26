Пушков оценил заявление Порошенко о «возвращении» Крыма

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По его мнению, Киев не имеет шансов вернуть Крым, а экс-президенту не следует рассуждать о наличии "уникального шанса".

Сенатор подчеркнул, что ни коронавирусная пандемия, ни нефтяные цены не окажут влияния на данный вопрос.

"В 1991 история дала Украине уникальный шанс сохранить Крым в своем составе. Она им не воспользовалась. И в 2014 потеряла Крым. Навсегда", — заключил Пушков.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.