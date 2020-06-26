Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя: ООН — не панацея от всех бед, но альтернативы ей у мира нет 

РИА Новости и ещё 1 27 минут назад
«ООН — не панацея»: постпред РФ об организации
Фото: © РИА Новости
Большинство решений ООН по-прежнему пользуются весомым авторитетом: эта организация — не панацея от всех бед, но альтернативы ей у мира нет, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"У меня нет никаких сомнений, что большинство решений ООН по-прежнему пользуются весомым авторитетом. Недаром заинтересованные страны добиваются их принятия. Многие резолюции Совета Безопасности имеют практические последствия, часть из них предусматривает задействование санкций или даже применение силы. На ооновские решения опираются процессы урегулирования очень многих конфликтов", — сказал Небензя в интервью газете "Известия" по случаю 75-летия с момента подписания устава Организации Объединенных Наций.
Он отметил, что в большинстве случаев несомненную роль играют и резолюции Генассамблеи, хотя они и носят рекомендательный характер. При этом, по словам дипломата, в последнее время укрепилась тенденция выдвижения рядом государств политизированных проектов, которые вызывают раскол среди членов ООН, что подрывает авторитет Генассамблеи как одного из главных органов ООН.
"Важно помнить, что ООН — ни в коем случае не панацея от всех бед. Но альтернативы ей у мира нет. И ООН своим 75-летним существованием доказала, что она может сделать много, чтобы наш мир стал лучше", — подчеркнул Небензя.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Последние новости
Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Комментарии 1
Политика , Василий Небензя , Генассамблея ООН , ООН , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак срочно сделали сложнейшую операцию
Собчак срочно сделали сложнейшую операцию
Россию ждет тяжелый август
Россию ждет тяжелый август
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
Поляки избили украинцев за отказ выпить водку в Германии
Поляки избили украинцев за отказ выпить водку в Германии
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение