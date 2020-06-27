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Рубашку Путина выставили на «Авито» 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Рубашку Путина выставили на «Авито»
Фото: Avito
На сервисе объявлений «Авито» выставили на продажу якобы рубашку президента России Владимира Путина.
Продавец утверждает, что рубашка размера 48–50 (XL) была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде, и ее нашли при уборке номера. Уточняется, что после обнаружения ее не стирали.
Также автор объявления готов отдать рубашку «на экспертизу». Он оценил артефакт в 165 000 рублей.
4 июня на «Авито» выставили на продажу российский завод «Электроцинк» во Владикавказе. За объект с землей, оборудованием, железной дорогой и персоналом продавци попросили 1,2 миллиарда рублей.
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Политика , Владимир Путин , Электроцинк
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