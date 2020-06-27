Рубашку Путина выставили на «Авито» 

На сервисе объявлений «Авито» выставили на продажу якобы рубашку президента России Владимира Путина

Продавец утверждает, что рубашка размера 48–50 (XL) была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде, и ее нашли при уборке номера. Уточняется, что после обнаружения ее не стирали.

Также автор объявления готов отдать рубашку «на экспертизу». Он оценил артефакт в 165 000 рублей.