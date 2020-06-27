Доход главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой в 2019 году составил более 5,6 миллиона рублей, доход зампредседателя ЦИК Николай Булаева — почти 7,8 миллионов рублей, сообщается в сведениях о доходах, опубликованных на сайте комиссии.

Согласно данным, за прошлый год Памфилова задекларировала доход на сумму более 5,6 миллиона рублей. Кроме того, в собственности у нее находится земельный участок площадью более 2 тысяч квадратных метров, жилой дом площадью 230,1 квадратных метра, гараж 35,2 квадратных метра, а также автомобиль Volkswagen Beetle.

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев в прошлом году заработал почти 7,8 миллиона рублей. Помимо этого, в декларации указаны земельные участки, находящиеся в пользовании, площадью 810, 700, 420 и 1002 квадратных метров. В собственности находятся 2/5 доли от 788 квадратных метров и половина машиноместа от 9,8 квадратных метров и машиноместо 19,2 квадратных метра.

Кроме того, Булаев владеет половиной квартиры площадью 103,7 квадратных метра и квартирой 155,2 квадратных метра, а также 2/5 доли в жилом доме 276,2 квадратных метров. Кроме того, Булаев владеет машинами Lexus, Audi A6, квадроциклом Polaris Sportsman X2 550, снегоходом Yamaha VK10D и мотоциклом BMW C650GT с автоприцепом КП 25.

Согласно данным, доход Памфиловой в 2018 году составил 6,2 миллиона рублей, доход Булаева — 5,8 миллиона рублей.