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«СССР бы не распался»: Аксенов о возможной судьбе СССР при Путине 

Вероника Полынина и ещё 5 11 минут назад
«Путин удержал бы СССР от распада»
Фото: Reuters
Советский Союз не распался бы, если бы им управлял такой президент, как Владимир Путин. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА «Новости».
«Я лично глубоко убежден: когда СССР распадался, если был бы другой президент, был бы Владимир Владимирович Путин президентом, то СССР бы не распался», — заявил Аксенов.
По словам главы республики, Путин с его «подходами и взглядами на жизнь», а также с «пониманием того, что можно вместе сделать больше» не позволил бы СССР распасться.
«Кто бы что ни говорил, как бы там ни говорили, я лично глубоко убежден, что роль личности в истории и того, кто управляет процессом, ведет за собой других, а мы говорим о Владимире Владимировиче, безусловно, ключевая», — подытожил Сергей Аксенов.
Как сообщал «Рамблер», Советский Союз перестал существовать 26 декабря 1991 года. Во главе СССР перед распадом страны стоял Михаил Горбачев.
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Политика , Конфликты , Украина , Михаил Горбачев , Сергей Аксенов , Владимир Путин , РИА Новости , Республика Крым
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