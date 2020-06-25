«Путин удержал бы СССР от распада»

«Я лично глубоко убежден: когда СССР распадался, если был бы другой президент, был бы Владимир Владимирович Путин президентом, то СССР бы не распался», — заявил Аксенов.

По словам главы республики, Путин с его «подходами и взглядами на жизнь», а также с «пониманием того, что можно вместе сделать больше» не позволил бы СССР распасться.

«Кто бы что ни говорил, как бы там ни говорили, я лично глубоко убежден, что роль личности в истории и того, кто управляет процессом, ведет за собой других, а мы говорим о Владимире Владимировиче, безусловно, ключевая», — подытожил Сергей Аксенов.