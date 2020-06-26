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Киев призвал усилить санкции против России 

Вероника Полынина и ещё 13 11 минут назад
Киев призвал усилить санкции против России
Фото: Reuters
МИД Украины призвал усилить санкции в отношении России из-за голосования по поправкам к Конституции в Крыму, передает ТАСС.
В распространенном ведомством сообщении говорится, что Украина «решительно осуждает факты противоправной организации» голосования в Крыму и неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. По мнению украинской стороны, голосование на этих территориях противоречит «фундаментальным нормам и принципам международного права», а результаты плебисцита «будут юридически ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий».
В МИД призвали международное сообщество осудить организацию голосования «в том числе путем усиления санкционного давления на Российскую Федерацию».
Как сообщал «Рамблер», 25 июня в России началось общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. Голосование продлится семь дней — до 1 июля включительно.
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Политика , Конституция РФ , Крым наш , Поправки в Конституцию , МИД , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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