Киев призвал усилить санкции против России 

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МИД Украины призвал усилить санкции в отношении России из-за голосования по поправкам к Конституции в Крыму , передает ТАСС.

В распространенном ведомством сообщении говорится, что Украина «решительно осуждает факты противоправной организации» голосования в Крыму и неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. По мнению украинской стороны, голосование на этих территориях противоречит «фундаментальным нормам и принципам международного права», а результаты плебисцита «будут юридически ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий».

В МИД призвали международное сообщество осудить организацию голосования «в том числе путем усиления санкционного давления на Российскую Федерацию».

Как сообщал «Рамблер», 25 июня в России началось общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. Голосование продлится семь дней — до 1 июля включительно.