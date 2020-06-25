Война за воду: крымские татары дали совет генералу

Политикам и военным из США целесообразнее уделять больше внимания проблемам расовой дискриминации в своей стране и не переживать за ситуацию с водой в Крыму . Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил эксперт крымский общественник Заур Смирнов

Ранее бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия "под прикрытием" учений "Кавказ-2020" может попытаться "захватить дамбу в Херсонской области", которая перекрывает подачу воды в Крым.

"Громкие заявления о том, что Россия готова военным путем захватить Херсонскую область для обеспечения водой населения Крыма являются частью информационной войны, которую украинские власти ведут против России с помощью некоторых западных и заокеанских политиков", — заявил Смирнов.

По его словам, цель этой пропаганды — "формирование образа России, как страны агрессора и завоевателя, а также усиление вражды и недопущение добрососедских отношений между Киевом и Москвой".

"Политикам и военным из США целесообразнее уделять больше внимания проблемам расовой дискриминации в своей стране и не переживать за ситуацию с водой в Крыму", — резюмировал общественник.