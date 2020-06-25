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Война за воду для Крыма: крымские татары дали совет генералу из США 

РИА Новости Крым 15 минут назад
Война за воду: крымские татары дали совет генералу
Фото: РИА Новости
Политикам и военным из США целесообразнее уделять больше внимания проблемам расовой дискриминации в своей стране и не переживать за ситуацию с водой в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил эксперт крымский общественник Заур Смирнов.
Ранее бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия "под прикрытием" учений "Кавказ-2020" может попытаться "захватить дамбу в Херсонской области", которая перекрывает подачу воды в Крым.
"Громкие заявления о том, что Россия готова военным путем захватить Херсонскую область для обеспечения водой населения Крыма являются частью информационной войны, которую украинские власти ведут против России с помощью некоторых западных и заокеанских политиков", — заявил Смирнов.
По его словам, цель этой пропаганды — "формирование образа России, как страны агрессора и завоевателя, а также усиление вражды и недопущение добрососедских отношений между Киевом и Москвой".
"Политикам и военным из США целесообразнее уделять больше внимания проблемам расовой дискриминации в своей стране и не переживать за ситуацию с водой в Крыму", — резюмировал общественник.
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Комментарии
Политика , Бен Ходжес , Заур Смирнов , РИА Новости , Республика Крым , США
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