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В МИД ответили на слова премьера Латвии о «советской оккупации» 

РИА Новости и ещё 2 5 часов назад
В МИД ответили на слова о «советской оккупации»
Фото: РИА Новости
Заявления премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша о дискриминации латышей во время "советской оккупации" не подтверждаются фактами и могут рассматриваться исключительно в контексте "пропагандистских трюков", говорится в заявлении МИД РФ.
Ранее Кариньш в интервью латвийскому телевидению заявил, что латыши "прекрасно могут понять недовольство чернокожих американцев", поскольку якобы во времена "советской оккупации" тоже подвергались дискриминации.
"Подобные измышления не подтверждаются фактами и могут рассматриваться исключительно в контексте пропагандистских трюков, причем невысокого качества. Хорошо известно, что в советский период из центрального бюджета выделялись значительные средства на развитие латышского языка и культуры, латыши были широко представлены во властных структурах и даже входили в состав высшего руководства страны, а уровень доходов на душу населения в Латвийской ССР был одним из самых высоких по Союзу", — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
В министерстве предположили, что премьер Латвии, наверное, забыл или не хочет вспоминать, что все жители Латвии в тот период имели статус полноценного гражданина СССР.
"Многие из них даже не могли представить, что в один миг окажутся в чужой стране в качестве "неграждан". Вот уж точно прямой повод поговорить о расизме или апартеиде в этой "современной" европейской стране", — отметили в МИД РФ.
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Политика , МИД , Латвия
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