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Захарова: РФ вернет Украине по получении ноту протеста из-за проведения парада в Крыму 

ТАСС и ещё 3 46 минут назад
Россия вернёт Украине ноту протеста
Фото: ТАСС
Оригинал ноты, в которой содержится протест Киева в связи с парадом 24 июня в Крыму, пока не поступал в Москву, однако он будет возвращен украинской стороне по аналогии с предыдущими подобными нотами. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что вопросы проведения любых мероприятий на территории Крыма решаются исключительно российскими властями.
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
"Хотелось бы в очередной раз напомнить, что Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации и вопросы проведения любых мероприятий на его территории решаются и будут решаться исключительно российскими властями. Вопрос государственной принадлежности Крыма был окончательно закрыт самими крымчанами в ходе референдума в 2014 году и обсуждению не подлежит", — подчеркнула Захарова. "А что касается оригинала ноты протеста внешнеполитического ведомства Украины, то к нам пока оригинал не поступал. Он, как и предыдущие аналогичные ноты, будет возвращен украинской стороне сразу после получения. Еще раз хотела бы рекомендовать Киеву экономить на бумаге", — отметила она.
"Каких героев чествовать, как отмечать наши праздники, мы будем определять сами, без вашей подсказки", — добавила Захарова.
Также официальный представитель МИД РФ указала, что претензии по поводу проведения парадов в Донецке и Луганске, также упомянутые в заявлении МИД Украины, "беспредметны".
"Напомню тем, кто этого не знает: Россия не контролирует эти украинские регионы. Насколько известно, власти провозглашенных республик заблаговременно уведомляют Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине о предстоящих мероприятиях и перемещениях военной техники. Странно, что в Министерстве иностранных дел Украины об этом не знают", — резюмировала дипломат.
Ранее стало известно, что Киев направил Москве ноту протеста из-за парадов в Крыму и республиках Донбасса, которые прошли 24 июня. Кроме того, в связи с парадами в Крыму и Донбассе Киев обвинил Москву в курсе на "дальнейшую эскалацию в двусторонних отношениях, в грубом нарушении" минских соглашений, а также в "проведении политики милитаризации Крыма, что представляет серьезную угрозу европейской безопасности". Киев потребовал от Москвы "немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Мария Захарова , МИД , ОБСЕ , Киев , Москва , Республика Крым
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