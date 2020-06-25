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Захарова пообещала вернуть Украине ноту протеста 

Вероника Полынина и ещё 6 16 минут назад
Россия вернёт Украине ноту протеста
Фото: ТАСС
Оригинал украинской ноты протеста по поводу проведения Парада Победы в Крыму в МИД России еще не поступал, но он будет возвращен украинской стороне по аналогии с другими подобными нотами. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
«Как и предыдущие аналогичные ноты, будет возвращен украинской стороне сразу после получения. Еще раз хотела бы рекомендовать Киеву экономить на бумаге», — заявила Захарова.
Дипломат напомнила, что Крым является неотъемлемой часть Российской Федерации, и вопросы проведения любых мероприятий решаются исключительно российскими властями.
«Каких героев чествовать, как отмечать наши праздники, мы будем определять сами, без вашей подсказки», — добавила Захарова.
Как сообщал «Рамблер», ранее представители министерства иностранных дел Украины сообщили, что направили российским коллегам ноту протеста по поводу проведения парадов Победы в Крыму без согласования с властями Киева.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Мария Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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