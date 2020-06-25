Россия вернёт Украине ноту протеста

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«Как и предыдущие аналогичные ноты, будет возвращен украинской стороне сразу после получения. Еще раз хотела бы рекомендовать Киеву экономить на бумаге», — заявила Захарова.

Дипломат напомнила, что Крым является неотъемлемой часть Российской Федерации, и вопросы проведения любых мероприятий решаются исключительно российскими властями.

«Каких героев чествовать, как отмечать наши праздники, мы будем определять сами, без вашей подсказки», — добавила Захарова.

Как сообщал «Рамблер», ранее представители министерства иностранных дел Украины сообщили, что направили российским коллегам ноту протеста по поводу проведения парадов Победы в Крыму без согласования с властями Киева.