Россия вернёт Украине ноту протеста

Оригинал украинской ноты протеста по поводу проведения Парада Победы в Крыму в МИД России еще не поступал, но он будет возвращен украинской стороне по аналогии с другими подобными нотами. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
«Как и предыдущие аналогичные ноты, будет возвращен украинской стороне сразу после получения. Еще раз хотела бы рекомендовать Киеву экономить на бумаге», — заявила Захарова.
Дипломат напомнила, что Крым является неотъемлемой часть Российской Федерации, и вопросы проведения любых мероприятий решаются исключительно российскими властями.
«Каких героев чествовать, как отмечать наши праздники, мы будем определять сами, без вашей подсказки», — добавила Захарова.
Как сообщал «Рамблер», ранее представители министерства иностранных дел Украины сообщили, что направили российским коллегам ноту протеста по поводу проведения парадов Победы в Крыму без согласования с властями Киева.