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В ГД ответили на критику ЕС по поправкам в Конституцию 

duma.gov.ru 50 минут назад
В ГД ответили на критику ЕС по поправкам в Конституцию
Фото: РИА Новости
«Я бы сказал, что это своеобразная форма очередного вмешательства в наши дела, особенно в ход начавшегося уже голосования по изменениям Основного закона», — заявил Леонид Слуцкий.
«Мы последовательно объясняли и продолжаем объяснять европейским партнерам: поправки в 79 статью ни в коей мере не отменяют международные обязательства РФ, Россия выполняла их и будет выполнять. Речь идет об установлении приоритета Конституции, что в полной мере соответствует зарубежному опыту. Гораздо более жесткий примат национального законодательства над международным, к примеру, существуют в таких странах Европы, как Великобритания и Германия, не говоря уже о США», — отметил он.
Депутат призвал всех граждан РФ прийти на избирательные участки или дистанционно электронным способом принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.
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Политика , Леонид Слуцкий , ЕС , Госдума
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