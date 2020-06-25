Богданов обсудил с послом Турции ситуацию в Ливии 

Богданов принял Самсара по его просьбе 25 июня.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее с акцентом на необходимость скорейшей деэскалации насилия и безальтернативность политического урегулирования ливийского кризиса в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН", — сообщили в министерстве.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.