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Богданов обсудил с послом Турции ситуацию в Ливии 

РИА Новости 1 час назад
Богданов обсудил с послом Турции ситуацию в Ливии
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром ситуацию в Ливии и вокруг нее, говорится в сообщении МИД РФ.
Богданов принял Самсара по его просьбе 25 июня.
"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее с акцентом на необходимость скорейшей деэскалации насилия и безальтернативность политического урегулирования ливийского кризиса в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН", — сообщили в министерстве.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
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Политика , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Михаил Богданов , МИД , Совбез ООН , Ливия , Москва , Турция
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